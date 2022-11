Volvo’s doel ‘nul dodelijke slachtoffers’ blijkt onbereikbaar

Autofabrikant Volvo verkondigde in 2008 dat in het jaar 2020 niemand meer gewond zou raken of dood zou gaan door een ongeluk met een nieuwe Volvo. Enkele jaren later werd het doel afgezwakt: het zou alleen gaan om dodelijk letsel. En nu, twee jaar na het verstrijken van de deadline, is topman Jim Rowan nóg terughoudender, als onze autoredactie hem ermee confronteert.

Jim Rowan, de ceo van Volvo, doet zijn best om uit te leggen waarom zijn merk destijds eigenlijk te veel heeft beloofd. Dat het enigszins ongemakkelijk voelt, is hem aan te zien. Rowan buigt voorover en begeleidt zijn uitleg met drukke handgebaren: ,,Letterlijk hebben we destijds gezegd: het is onze ambitie. We hebben nooit gezegd dat het een feit zou worden. Maar met de veiligheidstechnologie in ons nieuwe topmodel EX90 komen we wel echt heel dichtbij die doelstelling.

Lees ook Volvo onthult nieuw topmodel en belooft: voortaan elk jaar een nieuw elektrisch model

,,Ernstige ongevallen kunnen we dankzij de systemen in deze nieuwe auto met 20 procent verminderen. Maar nul dodelijke slachtoffers kunnen we nooit garanderen. Want als je in een geparkeerde Volvo zit en er rijdt een vuilnisauto bij je binnen, kan dat toch nog een fatale afloop hebben. Zoiets kunnen we echt niet voorkomen. We willen in elk geval wel het veiligste automerk ter wereld zijn.’’

Met het nieuwe topmodel EX90 zet Volvo wel degelijk een volgende stap om auto’s veiliger te maken. De fabrikant wil ‘opnieuw ruim een miljoen mensenlevens redden’, dankzij geavanceerde veiligheidstechnologie. Ruim een miljoen mensenlevens sparen: dat lijkt veel, zo niet onmogelijk. maar het is Volvo sinds 1959 ook al gelukt, beweert het Zweedse merk. Toen introduceerde Volvo namelijk de driepuntsveiligheidsgordel. Omdat het patent meteen ook voor andere fabrikanten werd vrijgegeven, scheelde dat al gauw heel veel gewonden en doden onder de inzittenden van personenauto’s.

Onzichtbaar ‘veiligheidsschild’

Volvo ging er in zijn hele 95-jarige bestaan altijd al prat op een veilig automerk te zijn. En hoewel bijvoorbeeld een merk als Mercedes echt niet minder investeert in veiligheidstechnologie, durft Volvo zo nu en dan de overwinning op alle concurrenten te claimen. Met de nieuwe EX90 bewijst Volvo inderdaad opnieuw trendsetter te zijn met het ‘onzichtbare veiligheidsschild’, zoals het merk het zelf noemt. De boven de voorruit, in het dak ingebouwde lidar (laser-radar) verraadt het indrukwekkende arsenaal aan veiligheidssystemen. Echt mooi staat het ding niet; het is alsof er achteraf een accessoire op het dak is geplaatst.

Deze lidar kan 250 meter vooruitkijken, zelfs in het donker. Hij kan alle mogelijk objecten, personen of dieren identificeren, waarbij zelfs hun omvang meteen duidelijk is. Dat doet hij door talloze keren per seconden onzichtbare laserstralen op de omgeving te projecteren. Elke gereflecteerde straal vormt een puntje in het computerbeeld. Alle puntjes bij elkaar maken een gedetailleerde 3D-tekening van alles wat er rond de auto te zien is. De technologie wordt gecompleteerd met camera’s, ultrasone sensoren, supersnelle computers en slimme software, waarbij gebruik is gemaakt van technologie uit de game-industrie. Met dit alles kijkt de auto voortdurend 360 graden om zich heen en grijpt in zodra er gevaar dreigt.

Volledig scherm Volvo's nieuwe topmodel EX90 werd vorige week onthuld in Stockholm. © AFP

Laagstaande zon of complete duisternis

,,Lidar maakt iets mogelijk wat voorheen onmogelijk was’’, zegt Jim Rowan. ,,In volledige duisternis of bij verblinding door de laagstaande zon kan deze auto nog steeds tot op 250 meter afstand gevaar herkennen. Juist ‘s nachts gebeuren er veel ernstige ongevallen doordat het zicht veel slechter is en mensen vermoeid zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat ze zich minder bewust zijn van gevaren omdat het heel rustig is op de weg. Tegen de tijd dat je ziet dat je ergens tegenaan gaat botsen is er vaak onvoldoende tijd om dat met remmen te voorkomen. Het gevolg is dan dodelijk letsel of verwondingen die je leven voorgoed veranderen.

,,Leidt deze technologie ons naar nul slachtoffers? Eerlijk gezegd weet ik dat niet, maar het is wel nog steeds onze bedoeling. We hebben deze keer vooral veel geld en tijd geïnvesteerd in de door ons zelf ontwikkelde software. Vrijwel alle hardware in een auto komt tegenwoordig van toeleveranciers. Het is de kunst om alle apparatuur aan elkaar te koppelen en met slimme software zo goed mogelijk te laten functioneren.’’

Inzittenden in de gaten gehouden

Met de komst van het nieuwe topmodel worden voor het eerst zelfs de inzittenden in de gaten gehouden. De EX90 ‘ziet’ wanneer de bestuurder afgeleid, vermoeid of op een andere manier onoplettend is. Het systeem zal je eerst subtiel en daarna alarmerender waarschuwen. Raakt de bestuurder bewusteloos of valt hij in slaap, dan zal de auto zichzelf veilig tot stilstand brengen en hulpverleners inschakelen.

Ook de passagiers of bijvoorbeeld een huisdier in de auto worden continu bewaakt. Mocht de bestuurder op een hete dag vergeten dat er bijvoorbeeld nog een kind of hond op de achterbank zit, dan zal de auto zelf de klimaatregeling inschakelen om verstikking te voorkomen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.