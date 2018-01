Voorbereidingen VW Golf 8 in volle gang

Rempedaal verdwijnt uit de auto

8:08 Het rempedaal dat sinds mensenheugenis in elk auto te vinden is, wordt overbodig. Dankzij slimme elektronica kan het gaspedaal de functie van het rempedaal volledig overnemen. In de nieuwe Nissan Leaf gebeurt dat in stadsverkeer al in 90 procent van de situaties.