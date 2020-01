Voormalige Formule 1 auto als tweedehandsje te koop

Echtpaar zet elke avond de auto in de woonkamer: ‘Als er niks op tv is, kijk ik naar mijn auto’

22 januari Een Belgisch echtpaar parkeert elke avond hun geliefde oranje BMW gezellig in de woonkamer. ,,Als er op tv iets is dat ik niet graag zie, kijk ik naar mijn auto”, vertelt Patrick in ‘Iedereen Beroemd’ op Eén, een tv-programma van de Belgische omroep VRT. ,,Ik kijk de laatste tijd vaker naar mijn auto dan naar de tv.‘’