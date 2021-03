Vraag naar fietsen explosief gestegen sinds corona: ‘Je bent pas in 2022 aan de beurt’

Fietsspecial 2021Het zijn hamsterweken. Alleen dit keer niet bij een bekende grootgrutter, maar in de fietshandel: de hele wereld speurt naar nieuwe fietsen en fietsonderdelen. ‘Je bent pas in 2022 aan de beurt.’

Voorjaar 2020 werd er nog wat lacherig over gedaan: fietsschaarste als bijeffect van corona. Inmiddels is het lachen consumenten en vakhandel vergaan: rijwielhandelaren hebben zo’n 52 hamsterweken achtereen beleefd, en het fietsentekort wordt alleen maar groter, aldus rijwielspecialist Paul Willemsen. ,,Dat geldt voor alle soorten fietsen.’’



Er zijn best nog veel fietsen in de handel, volgens Willemsen. ,,Maar als je die ene speciale fiets zoekt, wordt het lastig. Neem Gazelle. Als je alle types, kleuren en framematen meetelt, maakt Gazelle 800 verschillende soorten. Die kun je als lokale fietsenmaker nooit allemaal op voorraad hebben.’’



Momenteel heeft Willemsen 350 nieuwe fietsen achter de hand. Dat klinkt bemoedigend voor de hongerige consument, maar het is te weinig om iedere klant te bedienen, vindt de vakman. ,,Ik ben al vanaf vorig voorjaar aan het hamsteren, maar dat geldt voor al mijn collega’s. In normale tijden helpen we elkaar: ik zoek die Gazelle met framemaat 61, heb jij die staan? Zo kwam je er wel uit. Maar dat gebeurt niet meer: iedereen kampt met hetzelfde probleem, iedereen houdt fietsen vast. Een klant die een speciale mountainbike of racefiets zoekt, is pas in 2022 aan de beurt.’’

Quote Ook wij moeten voor bepaalde onderdelen op zoek naar alternatie­ven Stella Fietsen

De ellende zit eigenlijk in Azië, waar de meeste fietsen en onderdelen vandaan moeten komen. ,,Het is een wereldwijd probleem’’, aldus Willemsen. ,,Nederland is een klein land, terwijl de vraag naar fietsen sinds corona wereldwijd explosief is gestegen. We zijn hier niet zelfvoorzienend.’’

Toch klinken – naast de goede berichten over topomzetten in 2020 – her en der ook andere geluiden. Zo meldt 12GO Biking uit Moordrecht dat het ‘ruim 8000 fietsen’ op voorraad heeft en een ‘kortste levertijd garantie’ biedt. Om toe te voegen dat ‘levertijden tot zes maanden niet ongebruikelijk zijn’ en dat de schaarste zeker tot eind 2021 voelbaar zal zijn.

Alternatieven

Bij Stella Fietsen klinkt een iets vrolijker geluid. Zo bevestigt de e-bikespecialist dat het lastige tijden zijn om ieder type fiets uit voorraad te leveren, vanwege de ongekende wereldwijde fietsdrift. ,,Maar wij doen zelf de assemblage van onze fietsen in Nederland. Daar hebben we nu baat bij’’, aldus Johan Makaske namens Stella. ,,Ook wij moeten voor bepaalde onderdelen op zoek naar alternatieven. Maar die vinden we wel. Als je nu een e-bike bij ons bestelt, heb je ’m binnen een week. Dan kan het gebeuren dat je een e-bike vindt met bijvoorbeeld een andere versnellingsnaaf dan je in eerste instantie voor ogen had, maar wel met dezelfde rijbeleving.’’

Voorlopig zal de fietsbranche dus blijven floreren. Toch durven RAI Vereniging en Bovag na recordjaar 2020 (30 procent meer e-bikes verkocht) geen prognose meer te geven over de verkopen van 2021. Want niet alleen fietsonderdelen, zelfs containers en containerschepen vanuit Azië zijn schaars.

