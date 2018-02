Vrachtauto zonder chauffeur gaat dit jaar al de weg op

15 Pallets

De T-Pod wordt na de zomer eerst ingezet in een volledig nieuw distributiesysteem tussen de Zweedse steden Gothenburg en Helsingborg. De 200 kilometer reikwijdte van het batterijenpakket zou precies voldoende moeten zijn om de afstand tussen beide steden zonder bijladen te overbruggen. De truck is 7 meter lang en kan 15 pallets vervoeren. Bij volledige belading is het gewicht 20 ton.

Lidl

Supermarktketen Lidl wil dit najaar als een van de eerste bedrijven goederen met de T-Pod gaan vervoeren, tussen verschillende distributiecentra in Zweden. Lidl heeft aangekondigd in het derde kwartaal te willen beginnen, allereerst in Halmstad. Het bedrijf hecht er vooral ook waarde aan dat de vrachtauto's geen uitlaatgas hebben en fluisterstil zijn.

Afstandsbediening

In het gecompliceerde stadsverkeer is het een ander verhaal. Dan is er iemand in een verkeerscentrale die met afstandsbediening bepaalt waar en hoe de truck rijdt. Al is het dan op afstand, de truck wordt in die situatie dus altijd nog door mensen gecontroleerd om de veiligheid te garanderen. Einride streeft ernaar dat al over twee jaar in Zweden een vloot van 200 T-Pod’s rondrijdt.