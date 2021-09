‘Vreemd topmodel’ van BMW luidt nieuw tijdperk in: zo rijdt de indrukwekkende iX

Alles lijkt anders aan de BMW iX. Zoals alle auto’s van dit merk heeft hij de herkenbare dubbele ‘nieren’ in zijn neus, maar bij deze modernste BMW dient dat element niet langer voor de koeling van de motor. Waar voorheen een open grille zat, huist nu een dicht paneel vol sensoren en camera’s waarmee de iX deels zelfstandig kan rijden.

Volledig scherm De BMW iX is altijd volledig elektrisch © BMW

Om te garanderen dat de techniek voor ‘autonoom rijden’ blijft functioneren in slechte (weers-) omstandigheden is het middelste deel verwarmd, terwijl de nieren zijn voorzien van een ‘zelfhelende’ coating: mocht er schade zijn ontstaan – bijvoorbeeld door steenslag – hoef je alleen een föhn op de kras te richten om het paneel in z’n originele staat te herstellen.

De vormgeving heeft tot nu toe al heel wat tongen los gemaakt, maar dit deel van de neus verklapt al meteen hoe hightech deze auto is. Voor BMW geldt de iX als het technologische vlaggenschip, maar ook als het beste dat het merk op dit moment te bieden heeft op elektrisch gebied. Want ja, naast bovengemiddeld intelligent is elke iX volledig elektrisch aangedreven.

Volledig scherm Als xDrive 50 levert de iX een indrukwekkend vermogen van 523 pk (385 kW) © BMW

40 en 50

Begin 2022 voegt BMW een sportievere M-versie toe aan het leveringsprogramma, deze M60 gaat naar verluidt ‘meer dan 600 pk’ leveren, maar tot die tijd is er keuze uit de xDrive 40 en de xDrive 50. Hoe hoger het getal, hoe hoger het vermogen en hoe groter de accu. Wie voor minimaal 86.995 euro een 40 kiest, krijgt een accu met een netto inhoud van 71 kilowattuur en een opgegeven rijbereik van ‘maximaal 416 kilometer’. De twee motoren in deze versie leveren samen een piekvermogen van 326 pk (240 kW), goed voor een 0-100-sprint van 6,1 seconden en een topsnelheid van 200 kilometer per uur.

Wie meer wil, kan terecht bij de 50 (vanaf 105.515 euro) want die krijgt van BMW een flink grotere accu met een netto capaciteit van ruim 105 kWh. Daarmee kan je zo’n 618 kilometer op een volle lading halen, zo claimt het merk. Het systeemvermogen van deze variant is nog indrukwekkender dan van de 40: dankzij 385 kilowatt (ofwel 523 paardenkrachten) en een maximale trekkracht van 765 Newtonmeter – lees: heel veel – suist deze 4,95 meter lange SUV in 4,6 seconden naar honderd kilometer per uur. Minstens zo indrukwekkend zijn de tussensprints: de iX is zo stil als de afgelopen festivalzomer, maar optrekken van 50 naar 80 gaat sneller dan het scannen van een QR-code.

Volledig scherm Luchtvering helpt de iX aan een zeer comfortabel, zelfs wat zweverig weggedrag © BMW

Qua rijden doet de geteste iX xDrive 50 vooral denken aan een rijdend tapijt. De op deze versie aanwezige (optionele) luchtvering is zacht, zelfs in de meest sportieve stand. Voor wie een strakke auto wenst, zal deze BMW een wat wollig rijdende auto zijn maar wie veel comfort zoekt zal genieten van zijn prettig zoevende karakter. Hij houdt de buitenwereld namelijk uitstekend buiten, maar die afstandelijkheid moet je smaak zijn. Een goed advies voor wie een iX ziet zitten: ga ook rijden met een exemplaar op het ‘standaard’ onderstel en beoordeel welke het beste bij jouw wensen past.

De nieuwe luxe

De neus van deze BMW zit zo vol met ingewikkelde computers, accu’s en andere elektronica dat je als bezitter niet in de ‘motorruimte’ kunt komen. Vooruit: je mag, na een druk op het logo in de motorkap, nog net zelf de ruitenwisservloeistof bijvullen. Verder, zo zegt BMW, moeten gebruikers van deze luxe SUV vooral zorgeloos genieten van alle ruimte en luxe die zij in het interieur vinden. Want ruim is hij zeker: dankzij een wielbasis van drie meter hebben de achterste inzittenden riant veel beenruimte en ook voorin doet de iX erg ruimtelijk aan. Dat gevoel wordt subtiel versterkt door de verrassende vormgeving van de cockpit: hier vind je geen typische BMW-werkplek met een lage zitpositie en een middeltunnel die je omarmd, maar kijk je juist uit op een opmerkelijk laag en minimalistisch vormgegeven dashboard.

Volledig scherm Afwijkende vormgeving, minimalisme en hightech bediening: de BMW iX vanbinnen © BMW

Geheel in lijn met wat je kunt zien als ‘de nieuwe luxe’: er is een minimum aan knoppen. Wie wat wil bedienen, kan dat doen via de gemoderniseerde iDrive-bediening tussen de stoelen: de ronde draaiknop daarvan bestaat in de iX uit geslepen ‘kristal’, terwijl de overige toetsen zijn verzonken in een strak paneel van echt hout. Het is een wat smaakgevoelige combinatie, maar het werkt soepel en duidelijk. Wie liever niet drukt en draait, kan uitwijken naar het immense gebogen aanraakscherm op het dashboard óf de verbeterde ‘personal assistent’ inschakelen. Door ‘Hallo BMW’ te zeggen kan je het systeem allerhande opdrachten geven, waaronder het nemen van een selfie met de interieurcamera. Zo lang je de juiste termen gebruikt werkt dat soepel en volgens BMW leert het systeem zijn gebruikers alsmaar beter begrijpen, maar afgaand op de eerste indruk bestaan er systemen bij andere merken die nog intuïtiever en vlotter werken.

Nog een klein kritiekpuntje aan het interieur – naast de ‘kristallen’ elementen die soms hinderlijk schitteren tijdens het rijden – betreft de voorstoelen. Dit is een BMW in het luxe topsegment, maar de zetels in de iX scoren niet zo goed als de exemplaren in meer traditionele modellen zoals de 5-Serie en 7-Serie. Daarin kun je namelijk in lengte verstelbare zittingen krijgen, waardoor vrijwel iedereen de stoel perfect kan aanpassen aan zijn of haar lijf. De zittingen in de iX zijn niet verlengbaar en dat is een gemiste kans: naast dat je sowieso wat hoog zit in deze SUV, doen de stoelen geen recht aan de uitstekende reputatie die BMW juist altijd heeft gehad op dit punt. Tot slot is de bagageruimte ook niet enorm: 500 liter is adequaat, maar door de bijzondere constructie van de carrosserie is hij smaller en krapper dan je aan de hand van z’n buitenmaten verwacht.

Volledig scherm 500 liter bagageruimte is ok, maar door z'n grote buitenmaten verwacht je meer © BMW

Goede stap

Helemaal perfect is de iX dus niet, maar BMW heeft al met al een geslaagde draai gegeven aan het fenomeen luxe elektrische SUV. Meer dan ooit is dit een BMW die het publiek in twee kampen verdeelt: voor de ene kant staat de iX te ver af van de ‘klassieke’ kernwaarden die het merk groot maakten, maar de andere groep zal zich aangesproken voelen door het statement dat BMW met deze auto maakt. Want dat is de iX vooral: een bewijs dat de autowereld definitief aan het veranderen is.

Door het hele ontwikkelings- en productieproces van deze auto onder de loep te nemen en waar mogelijk te verbeteren, wist BMW de totale CO2-voetafdruk van de iX met zo’n 45 procent te verlagen ten opzichte van een huidige X5 met een verbrandingsmotor. De fabriek in het Duitse Dingolfing draait volledig op natuurlijke energiebronnen, de opmerkelijke vormgeving van de carrosserie helpt mee om de iX zo efficiënt mogelijk te krijgen, terwijl de nieuwe elektromotoren en verbeterde accu’s om significant minder ruwe grondstoffen vragen dan bij eerdere elektrische modellen. De tijd van schaamteloos verspillen lijkt eindelijk voorbij: natuurlijk is dit nog altijd een enorme, zware SUV vol accu’s, maar met de iX zet BMW een overtuigende stap in de goede richting.

Volledig scherm Kristal, leer en echt hout: de BMW iX is wat smaakgevoelig vanbinnen, maar het interieur is mooi gemaakt © BMW

