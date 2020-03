Vrouw dreigt politie te besmetten met corona tijdens verkeerscontrole

De vrouw draaide volgens de politie in Gouda tijdens een verkeerscontrole proestend haar raampje naar beneden. ,,Ze kwam vervolgens hoestend de auto uit", aldus teamchef Ruud van Es. ,,Mijn collega’s hebben haar gevraagd in haar elleboog te hoesten, maar dat deed ze niet.”

Volgens de teamchef is het opzettelijk besmetten van een agent, of doen alsof je een agent wil besmetten strafbaar (ambtsdwang). ,,Het gaat om belemmering en beïnvloeding”, zegt hij. ,,Een lelijk misdrijf, waar je vier jaar cel voor kunt krijgen.”

Spugen

Bij het Openbaar Ministerie is nog niets bekend over de zaak in Gouda. Onduidelijk is dus of de vrouw wordt vervolgd. Vandaag werd een vrouw uit Utrecht die een agent in het gezicht spuugde en zei dat ze corona heeft, door de politierechter veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk.