Vrouw ‘laat God sturen’ en veroorzaakt ravage met haar auto

Uit het rapport van de lokale politie blijkt dat de vrouw uit Beachwood, Ohio vorige maand ‘haar vertrouwen in God wilde testen’ door op volle snelheid door het verkeer te razen. ‘Na haar recente ontslag en andere tegenslagen was dit een manier om te kijken of haar schepper daadwerkelijk voor bescherming zou zorgen.’ Dat gebeurde dus niet. Bij haar aanhouding bleek bovendien dat de vrouw al een rijontzegging op zak had.

Op diverse videobeelden van verkeerscamera’s is te zien hoe de automobiliste herhaaldelijk door rood rijdt en andere halsbrekende capriolen uithaalt. Tot twee keer toe komt haar Ford Taurus in aanraking met andere auto’s en een elektriciteitsmast, waarna ze uiteindelijk tot stilstand komt tegen een woonhuis.

Wonder boven wonder bleef het grotendeels bij materiële schade en werden de vrouw en haar dochter in het ziekenhuis enkel behandeld voor lichte verwondingen. De roekeloze bestuurster is aangeklaagd voor mishandeling, het in gevaar brengen van haar kind en het rijden zonder geldig rijbewijs.