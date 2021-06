‘Vulkaanbrandstof’ kan afscheid verbrandingsmotor mogelijk vertragen

Ford Escort van prinses Diana wordt geveild

9 juni Een auto die van prinses Diana geweest is, wordt geveild in het Verenigd Koninkrijk. Prins Charles gaf de Ford Escort aan zijn verloofde in mei 1981, twee maanden voor hun huwelijk. Dat maakte veilinghuis Reeman Dansie in Colchester bekend. Verwacht wordt dat de auto tussen de 35.000 en 46.000 euro zal opbrengen.