VW produceert E-Golf langer door wegens problemen met opvolger

Voorruit wordt één groot projectie­scherm in nieuwe Volkswagen

11:31 In de nieuwe Volkswagen ID.3 wordt de voorruit gebruikt als één groot projectiescherm. Wat de bestuurder én de auto - dankzij camera's - zien, wordt aangevuld met grafische aanwijzingen. Zo kan de voorsorteerstrook, die het navigatiesysteem bedoelt, worden ingekleurd. Ook kan een bestemming, met vlaggetje, worden getoond precies bij het huisnummer dat in de navigatie is gekozen.