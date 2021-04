VW vernieuwt de Polo

In het interieur valt de nieuwe Digital Cockpit op, waarmee elke Polo standaard wordt voorzien. Daarmee is het infotainment altijd online. Het centrale beeldscherm is 8,0 tot 10,25 inch groot, afhankelijk van de uitvoering. Een nieuwe optie is de bediening van de klimaatregeling via kleine touchscreens bij de uitstroomroosters.