VW vreest sjoemelschandaal Porsche 911 en doet zelf aangifte

Door zelf aangifte te doen hoopt de Volkswagen-groep de kritische Amerikaanse instanties EPA en CARB mild te stemmen. Waarom de sportwagens meer brandstof verbruiken en daardoor meer koolstofdioxide uitstoten dan vermeld in de typegoedkeuring, is onbekend. Volgens Der Spiegel zeggen bronnen binnen Porsche dat voor de typegoedkeuring van de 911 een verkeerde waarde voor de luchtweerstand is gebruikt.

Feit is dat het hier om een serieuze misstap gaat. Wanneer de auto's meer dan tien procent verbruiken dan wordt opgegeven, kunnen klanten volgens de Duitse wet hun aankoopbedrag terugvorderen. Het is ook denkbaar dat de belastingautoriteiten extra eisen gaan stellen, omdat door de hogere CO2-uitstoot een hogere motorrijtuigenbelasting betaald moet worden.

Bovendien leggen zowel de VS als de Duitse autoriteiten boetes op voor overtredingen van de autorisatieprocedure. In Duitsland kan dit oplopen tot 5000 euro per auto. Porsche-topman Oliver Blume heeft naar verluidt al gesproken met de Duitse transportminister om de aangifte toe te lichten. Of dit consequenties heeft voor in Nederland verkochte Porsches is niet bekend.