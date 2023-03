Waar blijven die massa’s stekkerrijders? Laadbeurt bijna nergens zo goedkoop is als in Rotterdam

Jaco omzeilt de files straks op een bijzondere manier: ‘Het heeft voor mij alleen maar voordelen’

Met de Haringvlietbrug in juni en juli dicht voor onderhoud heeft hij een probleem. Zoals zoveel forenzen maakt Jaco Wolfert dagelijks gebruik van de A29 en het Hellegatsplein om bij zijn bakkerij in Den Bommel te komen. In een ‘takkenend omrijden’ heeft hij geen zin, dus pakt hij straks twee maanden zijn eigen bootje om vanaf Nieuw-Beijerland naar zijn werk ‘op Flakkee’ te varen.