Waar kan ik nog wel E5-benzine tanken?

Zoals al eerder opgemerkt in deze rubriek is een alternatief de duurdere Premium 98 benzine. Maar lezer Marcel Fransen komt met een andere oplossing: ,,Mijn Alfa heeft hetzelfde probleem, maar er zijn nog steeds pompstations waar je E5 (dus de oude Euro 95) kan tanken. Deze vind je in de ANWB Onderweg app. Voer eenvoudig de gevraagde benzine in bij Instellingen. Deze E5 benzine is ongeveer 10 cent duurder dan de E10 benzine, maar 15 cent goedkoper dan de Premium 98.’’ Lezer H.W. Reijersen van Buuren draagt een andere oplossing aan: ,,In Nederland is E5 niet meer te verkrijgen, maar in Duitsland en in de grensstreek volop. We gaan dus in Duitsland tanken en dat is ook nog veel goedkoper dan in Nederland.’’