Waar landt een traumahelikopter en waarom gaat een slachtoffer niet altijd mee?

Iedereen weet het na ruim 25 jaar: als je deze kanariege­le helikopter ziet, is het ellende

Hij vliegt in één streep voorbij, met 240 kilometer per uur, om luttele minuten later op een pleintje, in een plantsoen of midden op de weg te landen. Wie een kanariegele helikopter voorbij ziet komen of ziet staan, weet één ding zeker: hier is iets goed mis. De traumaheli hoort er al ruim 25 jaar bij. ,,We doen desnoods een openhartoperatie op straat.”

27 augustus