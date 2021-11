Waar staan de letters ‘ODO’ voor bij je kilometerteller?

ODO staat voor odometer. Het woord is afgeleid van het Grieks: ‘hodos’ betekent zoiets als ‘weg’, daarom kan odometer worden vertaald als ‘kilometerteller’. Het is dus een teller die de door het voertuig afgelegde afstand meet, in dit geval aan de hand van het aantal omwentelingen van de wielen.



In de auto toont het apparaat meestal twee regels met getallen. Eén toont de werkelijke kilometerstand van het voertuig sinds de meter is geïnstalleerd. De tweede regel is de dagteller. Die geeft het aantal kilometers weer dat de auto heeft gereden sinds de teller op nul staat. Meestal is er een resetknop aanwezig in de buurt van de dagteller, waarmee je hem indien gewenst weer op nul kunt zetten.