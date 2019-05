Waarom Audi nu toch ook weer voor diesel kiest

Audi levert de sportievere S-versies van de A6, A7 Sportback en Q5 in ons land voortaan alleen nog maar met een dieselmotor. Een opmerkelijke keuze in een tijd waarin diesels onder druk staan en juist een fabrikant als Audi steevast roept dat elektrisch en waterstof de toekomst hebben. Desondanks gelooft het merk heilig in het succes van de nieuwe S6, S7 en SQ5 TDI.

Dieselauto’s hebben het zwaar in Nederland. Zeker in vergelijking met enkele jaren terug kopen we steeds minder modellen met een dieselmotor; bij de Audi A6, die in het luxe D-segment mede de dienst uit maakt, daalde het percentage dieselauto’s tot slechts 1,3 procent van de totale verkoop. Nederlanders stappen tegenwoordig, vaak grotendeels met dank aan belastingvoordeel, liever in een plug-in hybride of een volledig elektrische auto.

Des te vreemder lijkt de keuze van Audi om de nieuwe S6, S7 Sportback en SQ5 alleen nog maar te leveren met een TDI-motor. Waarom zou je zo’n machine ontwikkelen, terwijl bijna niemand er op zit te wachten? ,,Nou, wat diesel betreft is Nederland een vreemde markt’’, legt Renald Lassowski, Technical Product Manager bij Audi, uit. ,,Bij jullie kiest misschien bijna niemand meer voor een diesel, maar in landen als Italië, Frankrijk en Duitsland is de dieselverkoop in het hoge segment juist aan het stijgen. Daarom kiezen we voor TDI-motoren in onze S-modellen, omdat onze klanten er om vragen.” Opvallend genoeg staat er in Amerika overigens wel een benzine-S6 in de prijslijst: die versie komt niet naar Europa.

Veel kracht

Op ons continent willen kopers volgens Lassowski vooral een auto met véél kracht en sportieve details, maar niet elke 400 kilometer bij een tankstation staan. ,,Het brandstofverbruik is een groot nadeel van sterke benzinemotoren, terwijl je in de nieuwe S6 of S7 met een volle tank van 73 liter ruim 1.170 kilometer ver kunt komen.” Het door Audi opgegeven praktijkverbruik van 6,3 liter per 100 kilometer is inderdaad niet slecht voor een auto met 349 pk (in de SQ5 levert de 3.0 TDI vreemd genoeg twee pk minder) en 700 Newtonmeter aan trekkracht. Met deze motor blaast de S6 in 5,0 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer terwijl de topsnelheid begrensd is op 250 km/u, dus aan de prestaties ligt het niet.

De TDI-techniek in de nieuwe S-modellen is interessant: zo is de 3,0-liter grote V6, naast een turbo, voorzien van een elektrische compressor. Die blaast al bij lage toeren meer lucht de verbrandingskamers in, waardoor het zogenoemde ‘turbogat’ (het afwachtende gedrag dat een turbomotor toont wanneer er nog geen uitlaatgassen door de turbo gaan) moet worden opgevuld.

Dat lukt in de praktijk vrij aardig; bij het wegrijden is er wel degelijk nog wat vertraging op de beweging van het gaspedaal, maar eenmaal onderweg reageert de 3.0 TDI vrijwel meteen zodra je je rechtervoet beweegt. Lekker! Uitstekend is ook de manier waarop de motor blijft versnellen bij hogere toeren: dit is zeker geen suffe machine waar boven de 4.500 toeren de fut uit is. Goed nieuws voor mensen die juist vanwege dat hoogtoerige karakter een benzinemotor willen rijden.

Onderstel-opties

Standaard levert Audi de S6 en S7 op een sportieve afgestemd S-onderstel, voorzien van dynamische dempers die je op verschillende standen (van comfortabel tot sportief) kunt zetten. Optioneel is adaptieve luchtvering, een systeem dat op de hogere SQ5 overigens standaard aanwezig is. Alle S-modellen zijn daarnaast voorzien van quattro vierwielaandrijving, waarbij het optionele sportdifferentieel interessant is: die module op de achteras verdeelt de aandrijfkrachten nog heftiger tussen de achterwielen, waardoor de S6 scherper door bochten gaat. Voeg daar nog de optionele vierwielbesturing aan toe en je hebt een snelle én comfortabele auto voor lange afstanden waarmee je ook verrassend hard en gecontroleerd de hoek om kan.

Uitstoot

Eén van de redenen dat diesel onder vuur ligt, is de schadelijke uitstoot die uit de uitlaten komt. Audi heeft daarom z’n best gedaan om de vieze luchtjes uit de S6, S7 en SQ5 tot een minimum te beperken. Niet alleen zit er een roetfilter en uitlaatgasrecirculatie op, de S-modellen zijn ook voorzien van een filter dat schadelijke stikstofoxiden (NOx) opslaat.

Bovendien draait de auto op een elektrisch systeem van 48 Volt, waarmee dit een zogenoemde Mild Hybrid is. Dat scheelt volgens Audi 0,4 liter diesel per honderd kilometer, maar de opgeslagen energie in de extra grote boordaccu’s zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de S6 in staat is om maximaal veertig seconden achter elkaar te rijden met de motor uit. Dat alles zorgt bij de S6 limousine voor een CO2-uitstoot van 165 gram per kilometer, een stuk gunstiger dan de 214 gram die de vorige S6 met 450 pk sterke benzine-V8 scoorde.

Over die V8 gesproken: op het dashboard kun je de S6 in ‘Dynamic’ modus zetten, als onderdeel van Audi Drive Select. Daarbij wordt niet alleen het onderstel wat strakker en de besturing zwaarder, de auto simuleert ook een extra donkere ‘uitlaat-roffel’. Dat geluid wordt duidelijk via de speakers in het interieur versterkt en klinkt wat ons betreft net wat te kunstmatig. Renald Lassowski schiet in de lach zodra we hem met onze bevindingen confronteren: ,,Dat is typisch iets voor journalisten om daarover te klagen. Onze klanten willen juist dat hun S-model klinkt als een V8. Dat vinden ze fantastisch.”

