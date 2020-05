Waarom bijna niemand meer zijn auto in de wax zet

Je auto poetsen of in de wax zetten; het was vroeger een ritueel dat bij automobilisten op gezette tijden terugkeerde. Maar de moderne autobezitter heeft geen zin, tijd of interesse meer om zijn auto goed te beschermen tegen de elementen.

Volgens The New York Times zijn de schuldigen vooral de ‘millennials’, ofwel de jongere generatie autobezitters. Millennials houden niet van hun auto’s zoals hun ouders dat deden, en als je autowax verkoopt, is dat een probleem. Naarmate de autoliefhebbers onder de babyboomers steeds ouder worden, voelen fabrikanten van autoverzorgingsproducten als Meguiar’s en Turtle Wax zich dan ook genoodzaakt om zich te richten op een generatie die autorijden ziet als een noodzakelijk kwaad en de auto zelf allerminst als een statussymbool.

,,Het bereiken van automobilisten van 20 jaar en jonger is iets wat we nog nooit hoefden te doen”, zegt RJ de Vera van Meguiar’s, een van de grootste fabrikanten van autoverzorgingsproducten. ,,Sinds 2007 zien we een langzame terugloop in de verkopen. Het aantal autoshows daalde, de verkoop van autobladen stortte in en auto’s spraken niet meer tot de verbeelding van kinderen.”

Turtle Wax

Bij concurrent Turtle Wax kwam de omslag rond 2013. ,,Onze verkopen begonnen terug te lopen’’, zegt marketingdirecteur Kelly Cagney. Uit onderzoek bleek dat er een grote groep was die wél zijn auto mooi wilde houden, maar er geen moeite voor wilde doen. Beide topmannen waren het erover eens dat ze meerdere productlijnen moesten ontwikkelen.

Dat was het begin van de opmars van de synthetische coatings. Want wax is verouderd, iets voor de liefhebber, zeggen experts. Maar de jeugd wil niet eerst de was inwrijven, in laten trekken en vervolgens met veel moeite uitpoetsen. Een keramische coating kan veel moeite besparen en gaat jaren mee, vergeleken met ongeveer een maand voor wax.

Het nadeel is dat zo’n behandeling, die door professionals wordt gedaan, duur is. Daarom hebben veel waxfabrikanten keramische ‘hybride’ producten geïntroduceerd, zoals waxsprays die siliciumdioxide of titaniumdioxide bevatten. ,,Dat maakt de wax duurzamer, maar het is geen keramische coating”, aldus De Vera. ,,Toch doen deze producten het goed, vooral omdat de jeugd gemakzuchtiger is als het gaat om auto-onderhoud.”