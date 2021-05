Waarom de drukknoppen bij verkeerslichten vaak nep zijn

De jongens­droom van Seth (46) kwam uit door deze Corvette: ‘Mijn vader vond het weggegooid geld’

21 mei De Chevrolet Corvette C2 was een jongensdroom van Seth van der Meer (46), die in 2012 uitkwam dankzij een financiële meevaller. Zet dat geld toch op de bank, zei zijn vader, maar elke keer als hij optrekt weet de trotse eigenaar: deze wagen is elke eurocent die hij kostte dubbel en dwars waard. Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Mijn Allessie.