Waarom de goedkope autolampen van de Aldi beter zijn dan die van Philips en Osram

Het gaat om een Duits onderzoek in opdracht van Autobild, maar de tests vonden plaats bij het DEKRA lichtlaboratorium in Arnhem. Het belangrijkste aspect is veiligheid. Hoe ver kun je kijken met een lamp, in hoeverre verblindt hij tegenliggers? Om dit te onderzoeken wordt op verschillende meetpunten de helderheid bepaald.

Sommige lampen beloven plus 30, 90 en zelfs tot plus 150 procent. Maar ongeacht wat de fabrikanten gebruiken, lopen ze tegen wettelijke limieten aan als het gaat om helderheid. Bij de H7-lamp is de toegestane hoeveelheid licht 1500 lumen (lm), met een afwijking van maximaal 10 procent.

Ook werd gekeken of lampen niet de toegestane limiet van 350 cd overschrijden. Cd staat voor candela, oftewel de helderheid van één kaars. Daarmee wordt gemeten hoe de helderheid is onder een bepaalde driedimensionale hoek. Ook de grootte van de lamp is van belang, omdat anders de kap niet meer over de koplamp past.

Dé grote verrassing waren de zeer goede prestaties van de Aldi-lampen, die op de eerste plek eindigen en 5,99 euro per paar kosten. Er staan zelfs vier onbekende merken in de top vijf. Een geruststellende conclusie: voor een paar goede koplampen hoef je zelfs in 2020 niet meer kwijt te zijn dan tien euro. Wanneer je handig genoeg bent om ze zelf te vervangen, wordt het helemaal goedkoop.

Top 5 beste H7 Autolampen volgens DEKRA

1. Car Xtras Autolampen Box Prijs: 5,99 euro - zeer goed

2. GE Megalight Ultra +90 Prijs: 16,42 euro - goed

3. JMP Naos Autolamp Longlife Prijs: 5,38 Euro - goed

4. JMP Naos Autolamp +90% Prijs: 17,52 Euro - goed

5. Luminizer 4040 HALO H7 Prijs: 2,80 Euro - goed

