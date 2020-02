Waarom de rijkste man ter wereld ruim 15.000 euro aan parkeerboetes betaalde

Ondanks zijn scheiding is Jeff Bezos met een vermogen van zo'n 130 miljard euro nog altijd de rijkste man ter wereld. De 16.840 dollar die hij aan parkeerboetes betaalde, zijn voor hem dan ook een schijntje. Hij schaart ze vermoedelijk onder de noemer ‘onvoorziene kosten’ bij de renovatie van zijn nieuwe woning.



Bezos kocht in oktober van 2016 een museum in Washington DC voor naar verluidt 23 miljoen dollar, waarna hij nog eens voor 12 miljoen dollar aan verspijkerde. Inmiddels is het museum omgetoverd tot een gerieflijk woonhuis. Maar dat ging niet zomaar. Tijdens de renovatie over een periode van drie jaar werden honderden boetes uitgeschreven aan Bezos en zijn bouwvakkers.



Er werden voornamelijk parkeerverboden genegeerd, maar ook werd op parkeerplaatsen van overige bewoners geparkeerd. Het ging vooral om auto's van aannemers, aldus de nieuwssite. De drukste maand was april 2018, toen 93 boetes werden uitgeschreven aan de bouwvakkers. Overigens kunnen niet alle boetes worden gelinkt aan Bezos en zijn aannemers, omdat zij geheimhoudingsverklaringen zouden hebben moeten tekenen.