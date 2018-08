Waarom deze gedeukte Lada 100.000 dollar waard is

Althans, dat denken ze bij veilinghuis RM Sotheby's, want daar wordt op de veiling in Londen op vijf september naar verwachting tot 96.000 dollar geboden voor deze Niva, die niet alleen wrakkig en roestig is, maar ook een lekker band heeft, een achterruit mist en compleet gerestaureerd moet worden.

Wat voor de auto pleit, is dat 'ie zich in originele staat bevindt en slechts twee eigenaren heeft gehad. Maar dat rechtvaardigt nog niet de hoge inschatting van het veilinghuis. De ware reden is dat deze auto heeft deelgenomen aan de Parijs-Dakar rally in 1981. De Niva is destijds voorzien van een speciale motorkap, kunststof deuren en kofferbak, extra bescherming tegen steenslag aan de voor- en achterzijde, extra lampen, een stijver onderstel en een grotere brandstoftank.