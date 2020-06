Waarom deze klassieke Mini 130.000 euro kost

150.000 dollar

De motor is trouwens niet het enige nieuwe aan deze Mini. Er wordt geremd via 9,5-inch Wilwood-remklauwen, en de ophanging is volledig instelbaar. Binnenin is het, zoals je zou verwachten, allemaal maatwerk. Zo zien we onder andere een 9.7 inch iPad, netjes geïntegreerd in de middenconsole. Ook heeft de Mini een chique Alpine stereo, een motorsport-stuurwiel en een verchroomde tellerpartij.



De Mini wordt in elkaar geschroefd door het Amerikaanse Gilded Racing en het bedrijf vraagt er een fikse duit voor: 150.000 dollar, oftewel bijna 130.000 euro. Anderzijds: dat betaal je ook voor een ietwat uitgeruste Porsche Cayenne GTS, die deze week werd onthuld. En die heeft minder pk, is niet zo origineel en vooral: die parkeer je minder gemakkelijk in de stad.