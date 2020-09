Waarom deze supersterke stekker-Ford eigenlijk geen Ford wil zijn

Tesla beschul­digd van grootscha­li­ge schending privacy: ‘Bewakings­in­stal­la­tie op vier wielen’

22 september Wie in een Tesla rijdt, is overgeleverd aan grootschalige schending van de privacyregels. Dat is de conclusie van een Duits instituut dat de autofabrikant heeft uitgeroepen tot winnaar van een zogenoemde Big Brother Award.