Waarom dit cabriootje duurder is dan een nieuwe Porsche 918 Spyder

Deze Porsche 356 Cabriolet uit 1963 is de duurste Porsche die momenteel te koop wordt aangeboden op eBay . Het zeldzame model is zelfs duurder dan een Porsche 918 Spyder Weissach.

De Porsche 356 is de voorloper van de Porsche 911. Het model heeft een mooie racegeschiedenis, maar het ging pas echt voorspoedig toen in 1961 de Carrera 2-variant werd gelanceerd op de Autoshow van Frankfurt, compleet met een 2,0-liter boxermotor.

Volledig scherm Porsche 356 Carrera 2 © Porsche

Tussen 1960 en 1963 werden slechts 67 exemplaren van de 356 B Carrera 2 GS Cabriolet vervaardigd en dit exemplaar is er een van 22 gebouwd in 1963 en een van slechts twee afgewerkt in de kleur Signal Red met een zwart interieur. De motor is ‘matching numbers', wat betekent dat motor en bak nog dezelfde zijn als toen de auto nieuw werd geleverd.

Volledig scherm Porsche 356 Carrera 2 © Porsche

Inbegrepen bij de verkoop zijn de originele gebruikershandleiding, het originele registratieboekje, restauratiefacturen, een gereedschapsset en kopieën van verschillende tijdschriftartikelen over deze auto. Voordat de 356 in de showroom van Daniel Schmitt & Co Classic Car Gallery in Missouri belandde, had het voertuig zijn hele leven in Europa doorgebracht.

Volledig scherm Porsche 356 Carrera 2 © Porsche