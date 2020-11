Waarom dit merk nieuwe auto’s van 30 meter hoogte te pletter laat storten

Heb jij ze al gespot in de stad? Bezorgers kiezen massaal voor cargobikes

12 november Pakjes bezorgen of winkels en horeca bevoorraden moet over vier jaar in de grote steden bij voorkeur zonder uitstoot van CO2 gebeuren. Steden mogen het zelfs eisen. Dat betekent dat een slimme elektrische vorm van vrachtvervoer steeds vaker in het straatbeeld zal opduiken: de cargobike.