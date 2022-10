Waarom er steeds minder dode vliegen op je voorruit zitten

Omdat het moeilijk is om een ​​betrouwbare, nauwkeurige telling van insectenpopulaties te krijgen, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat het totale aantal insecten tussen de 80 en 97 procent is gedaald. En dus ging de Amerikaanse krant Washington Post op zoek naar auto-gerelateerde oorzaken. Zo zou het kunnen dat meer aerodynamische voertuigen zorgen voor minder dode vliegen omdat ze eerder de auto zouden schampen in plaat van ertegen te pletter te vliegen.

Betere aerodynamica?

Uiteindelijk is het fenomeen van de steeds schonere voorruit van moderne auto's behoorlijk gemakkelijk te verklaren. Naast een afname van de insectenpopulaties is het aantal maandelijks afgelegde voertuigkilometers sinds de jaren zeventig in de westerse wereld voortdurend toegenomen. En met meer mensen die in de slipstream van anderen rijden, worden er per auto gemiddeld minder beestjes per autoruit gedood. De toename van het autoverkeer is dus de belangrijkste oorzaak, zo stelt de Washington Post.