Waarom Flitsmeister niet waarschuwt voor slimme app-camera's

Au­to-inbrekers slaan hun slag in buitenwij­ken

9 november Auto-inbrekers laten het centrum van de grote steden steeds vaker links liggen. Zij geven de voorkeur aan wijken aan de rand van de stad. Een analyse, die Independer uitvoerde op basis van recente politiedata, toont aan dat er in de binnensteden - waar door de coronacrisis minder auto's geparkeerd staan - minder auto-inbraken worden gemeld. Intussen blijft het totaal aantal meldingen in de grote steden min of meer gelijk.