‘Waarom gaan veel trekkers onverlicht de weg op?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ,,Net als bij auto’s is het voeren van verlichting overdag niet verplicht. Maar inderdaad, verlichting die de breedte van de tractor duidelijk markeert, zou het voor andere weggebruikers gemakkelijker maken om zo’n landbouwvoertuig tijdig te herkennen en de breedte in te schatten. Wanneer een landbouwvoertuig breder is dan 2,55 meter moet het een oranje zwaailamp hebben en wanneer de aanhanger of het werktuig breder is dan 2,10 meter moet er breedteverlichting zijn aangebracht. Een aanhanger dient bovendien om de 3 meter voorzien te zijn van zijverlichting. En uitstekende delen moeten voorzien zijn van markeringsborden, die in het donker of bij slecht zicht ook verlicht moeten zijn.”