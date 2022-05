‘Waarom hebben moderne auto’s geen reservewiel?’

met video Utrechtse wijk staat voor raadsel: wie is het 4-jarige jongetje dat in zijn moeders auto wegreed?

Het nieuws dat een 4-jarig jongetje uit Utrecht zaterdagochtend stiekem achter het stuur van de auto van zijn moeder kroop en wegreed, gaat de hele wereld over. Ook het buurtje in Overvecht raakt niet uitgepraat over ‘de nieuwe Max Verstappen’, die na zijn avontuur op blote voeten en in pyjama over straat liep tot een buurtbewoner hem vond. ,,Hóé kan hij met zijn voeten bij de pedalen?”

20:08