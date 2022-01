‘Waarom is er geen aandacht voor kleurenblinden in het verkeer?’

Melissa (26) werd vanaf een viaduct bekogeld met eieren: ‘Levensge­vaar­lijk’

Een paar keiharde klappen hoorde Melissa Kwint (26), terwijl ze in haar auto over de snelweg reed. Daarna was haar hele auto, inclusief voorruit, besmeurd met rauw ei, afkomstig van twee jongens die haar woensdagavond vanaf een viaduct bekogelden. ,,Dit gaat me duizenden euro’s kosten.”

11 januari