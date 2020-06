‘Waarom is het zo lastig om prijslijsten van auto’s te vinden?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Het antwoord is simpel: marketingstrategie. Automerken willen liefst zo snel mogelijk uw mailadres hebben of met u een chat beginnen, zodat zij zich direct tot u kunnen richten met hun verkooppogingen. En daarom wordt u op de meeste sites al gauw richting een invulformulier gedirigeerd, waar u pas de prijslijst of brochure krijgt na het invullen van uw adresgegevens. Op sommige sites is deze tactiek te omzeilen. De mogelijkheid om een prijslijst of brochure te downloaden zit dan verstopt in een ander deel van de site, soms bij de linkjes helemaal onderin de pagina.”