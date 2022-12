Waarom je auto voor zaterdag door de wasstraat moet

Nu de vrieskou weg is wordt het hoog tijd om de wasstraat op te zoeken. Strooizout is namelijk een van de grootste vijanden van de auto. Vooral oudere auto’s hebben veel te lijden van dit agressieve goedje, dat zich in zo’n beetje alle onderdelen van je auto invreet.

De belangrijkste reden waarom je voor het weekend naar de autowasstraat moet, is omdat je er zaterdag in de file staat. Iedereen wil namelijk zo snel mogelijk af van het aangekoekte zout dat de afgelopen dagen is afgezet in wielkasten en van de witte poederlaag op de lak. Een andere reden is dat iedere dag die je wacht ervoor zorgt dat zout zich verder kan invreten in onder andere de lak.

Rubber

Want ook rubberen onderdelen zoals je banden, rubberen strips en motoronderdelen hebben last van het zout. Dat komt doordat zout het rubber uitdroogt. Daarnaast kan het zout zich in de lichtmetalen velgen vreten, vooral op plekken waar de velg kleine beschadigingen heeft. Het strooizout kan daar terechtkomen tussen de beschermende laag en het metaal, waarmee plekjes op de velgen groter worden. Datzelfde geldt voor de merklogo’s in het midden van de wielen, die vaak het eerst aangetast worden.

Sensoren kunnen beschadigd raken

Ook de lak is het meest kwetsbaar op plekken waar al beschadigingen zijn ontstaan, zoals door krasjes of steenslag. Daar kan het roestproces flink versneld worden; in de regel zijn oude auto’s met dit soort beschadigingen het kwetsbaarst. Ook de sensoren van de elektronica hebben te lijden onder zout. Het is niet voor niets dat er op landingsbanen niet gestrooid mag worden. Sensoren van allerlei apparatuur kunnen ontregeld raken en dus ook daarom is het beter schoon te maken met veel schoon water.

Bodemreiniging

Voor het schoonmaken kun je terecht bij een autowasstraat. Kies de meest moderne uit je woonplaats, want daarvan zijn de borstels het nieuwst, waardoor die je auto het minst zullen beschadigen. Ook belangrijk is dat je kiest voor een programma dat de onderkant van de auto aanpakt (bodemreiniging). En dan om het geheel af te ronden een nabehandeling met hotwax, want dit beschermende laagje komt op plekken waar je zelf met de hand niet kunt komen.

Grijswitte laag

Wil je toch je auto in een wasbox onder handen nemen, zorg dan dat je ook hier de onderkant van de auto met de hogedrukspuit helemaal reinigt. Was de auto daadwerkelijk met een borstel of spons, want alleen afspoelen met water is niet afdoende. Zout hecht zich goed aan de carrosserie van een auto. Dat is vooral op donkergekleurde auto’s goed te zien na het afspoelen aan de grijswitte laag die zichtbaar wordt zodra de auto is opgedroogd.

