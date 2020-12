Waarom je automotor nog niet warm is als de meter aangeeft dat dit wel zo is

De temperatuurmeter van een auto wordt vaak gebruikt om te bepalen of de motor op bedrijfstemperatuur is. Ten onrechte, want dit instrument geeft alleen de watertemperatuur aan.

Wanneer de temperatuurmeter van een auto aangeeft dat de motor warm is, duurt het vaak nog zeker tien tot vijftien minuten langer, voordat je zonder motorschade het gaspedaal kunt vloeren. Dat komt doordat de watertemperatuur geen goede graadmeter is om te bepalen of je motor klaar is voor het zware werk.

De watertemperatuurmeter geeft namelijk alleen de temperatuur van de koelvloeistof aan. Bij normale buitentemperaturen kan die meter al na een minuut of vijf op 90 graden staan. Voor een motor is echter vooral de olietemperatuur van belang. Wil je weten of de motor op bedrijfstemperatuur is, dan moet je vertrouwen op andere instrumenten: de olietemperatuurmeter of de oliedrukmeter. In veel sportieve auto's zijn die ingebouwd.

Porsche 911

Uit de gegevens van deze meters blijkt dat motorolie in de regel pas na ruim een kwartier de optimale temperatuur bereikt. Bij motoren van sportwagens, zoals de Porsche 911, die soms meer dan tien liter motorolie aan boord hebben, duurt het zelfs nog langer. Te vroeg het gaspedaal vol indrukken, kan tot motorschade leiden, doordat de olie dan nog te dik is.

Ook kan veel gas geven met een koude motor leiden tot een te snelle uitzetting van bepaalde motordelen, waardoor bijvoorbeeld de kopbouten van de cilinders kunnen afbreken, of carters kunnen scheuren. Wanneer je (sportieve) auto geen olietemperatuurmeter aan boord heeft, kan ook een oliedrukmeter aangeven wanneer het veilig is om harder te rijden. Na een kwartier is de olie dun genoeg en dan weet je meteen bij welke meterstand je motor echt op bedrijfstemperatuur is.

