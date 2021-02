Waarom je in dit land nooit voor een brandkraan moet parkeren

In een video, die werd gedeeld door ABC News, is te zien hoe een gele brandweerslang dwars door de ingeslagen voorste zijramen van een grijze Volkswagen loopt. De slang is dwars door het interieur van de auto geleid, omdat brandweerlieden anders niet de brand konden blussen.



,,Laat dit een les zijn voor de bestuurder”, zegt Joseph John Ramos, de maker van de video. ,,De politie van New York schrijft nu ook nog een bekeuring uit. Als je voor een brandkraan parkeert en er breekt ergens brand uit, worden er mensenlevens op het spel gezet.” In New York City is het verboden om binnen een straal van 4,5 meter van een brandkraan te parkeren. De boete bedraagt 115 dollar. De video is inmiddels bijna 200.000 keer bekeken op Twitter en heeft geleid tot een discussie over de vraag of de brandweer de autoruiten had moeten inslaan of niet.