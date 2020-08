Waarom je nooit je middelvinger moet opsteken naar een Duitse flitsagent

De man werd geflitst met zijn BMW X5 in de Duitse plaats Kulmbach. De maximumsnelheid was daar 70 km/u, terwijl hij 81 km/u reed. De snelheidsovertreding was gering, maar toch kreeg de 26-jarige man een megaboete omdat hij zijn middelvinger opstak naar de agenten in de flitsauto.

De overheidsdienaars dienden daarom een aanklacht in wegens belediging tegen de jongeman. In plaats van een boete van slechts 20 euro voor het overschrijden van de snelheidslimiet met 11 km/u, legde de rechtbank van Kulmbach hem een boete op van 1500 euro, plus een rijverbod van een maand.

De Duitser heeft zelfs nog geluk gehad. De boete voor het opsteken van een ‘Stinkefinger’, zoals het opsteken van een middelvinger in Duitsland wordt genoemd, kan oplopen tot 4000 euro. Dat is fors duurder dan in Nederland. Het beledigen van een ambtenaar in functie door het opsteken van je middelvinger kost hier in de regel 400 euro.