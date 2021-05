‘Waarom moet je altijd vier automatten tegelijk kopen?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Als automobilisten het interieur een make-over geven, willen ze vaak alle matten in één keer vernieuwen. Ook om bijvoorbeeld kleurverschillen te voorkomen. Maar natuurlijk hebben fabrikanten er baat bij als u een complete set koopt. Toch is het tegenwoordig vooral bij online specialisten mogelijk een mat te bestellen voor alleen de bestuurdersplaats. Ook kun je een set bestellen met één of twee matten extra, voor de bestuurdersplaats.”