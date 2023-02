Waarom staat het ene verkeerslicht korter op oranje dan het andere?

Autotest Miljardair denkt nog geld te verdienen met dit nieuwe automerk op benzine en diesel

De Ineos Grenadier is de analoge eenhoorn in een wereld die gedomineerd wordt door elektrische nieuwkomers. Is er nog wel plek voor deze gloednieuwe terreinauto, die zelfs leverbaar is met dieselmotor? Er schuilt in elk geval een bijzonder verhaal achter.