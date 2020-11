Waarom ‘The Rock’ niet in een Porsche Taycan past

Red Notice is een belangrijke film voor Netflix. Het is een van de duurste films in de geschiedenis van het streamingplatform. Het budget van de actiefilm die volgens jaar uitkomt bedraagt bijna 188 miljoen dollar. Hoofdrolspelers zijn Dwayne Johnson, Ryan Reynolds en Gal Gadot.

Het lot is de film echter niet gunstig gezind. Eerder dit jaar lag de productie lange tijd stil door de coronapandemie. Het filmen werd in september hervat, maar ook dat verliep niet zonder problemen, want Dwayne ‘The Rock’ Johnson bleek niet te passen in de Porsche Taycan die naar de set was vervoerd. Dat lag niet zozeer aan de Taycan, als wel aan de bouw van Johnson zelf.

Sean Connery

Toen het tijd was om de scène te filmen, zei schrijver en producer Rawson Marshall Thurber (de man die op de foto op de grond voor de auto ligt) tegen The Rock dat hij in de auto moest springen. Toen bleek pas dat de rug van de 130 kilo wegende acteur te breed was voor de auto. Met enige creativiteit zijn volgens de producers uiteindelijk alsnog de benodigde opnames gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de 1,96 meter lange - maar bijna net zo brede - acteur niet in een auto past. De stoelen van een Ferrari bleken al eens te smal voor zijn bovenlijf in een eerdere film. Hij bevindt zich daarmee in goed gezelschap, want de onlangs overleden acteur Sean Connery paste ook al eens niet goed in een Toyota 2000GT die werd gebruikt tijdens het filmen van de James Bond-film You Only Live Twice, met als gevolg dat het dak werd verwijderd en de ramen ingekort.

