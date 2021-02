Waarom we altijd sneller willen zijn dan een ander

Sneeuw op komst Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan

5 februari Van treinen tot ziekenhuizen en GGD-teststraten: op tal van plekken in Nederland worden extra maatregelen getroffen om het extreme winterweer dat komend weekend voorspeld is voor te zijn. Het KNMI heeft voor zondag code oranje afgegeven vanwege de hevige sneeuwval die dan verwacht wordt. De ANWB raadt het automobilisten af zondag de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is.