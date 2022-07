Waarom we steeds vaker een lekke band hebben op vakantie

Auto's hebben steeds vaker een lekke band in het buitenland. Tien jaar geleden ging het in 20 procent van de pechgevallen in het buitenland om een lekke band, nu is dat 29 procent. Dat meldt de Belgische mobiliteitsorganisatie VAB.

Dat auto's steeds vaker lek rijden, komt door een samenloop van omstandigheden. Zo is de staat van het wegdek in het buitenland vaak niet optimaal, rijden mensen te lang rond met slechte banden en controleren ze te weinig de bandendruk. Nog een verklaring is het gsm-gebruik: wie afgeleid is, gaat sneller van de rijbaan en raakt dan de berm of een put langs de weg.

In de zomer zorgt de hitte er volgens de VAB ook voor dat het rubber van de banden zachter is, waardoor je automatisch meer kans hebt op bandenpech. Bandenpech voorkomen is cruciaal deze zomer, zeker omdat het druk zal zijn bij buitenlandse garagebedrijven. ,,Onderdelen zullen niet altijd aanwezig zijn en er zijn ook onvoldoende huurauto's om je reis voort te zetten”, aldus VAB.

Reservewiel

Ook merkt VAB op dat we steeds minder vaak een reservewiel hebben. Een reparatiekit wordt tegenwoordig vaak aangeboden als alternatief, maar die blijkt in één op de twee pechgevallen geen optie te zijn.

Wanneer je wilt voorkomen dat je een lekke band krijgt, is het van belang om minimaal één keer per maand de bandenspanning te controleren en tijdig je banden te vervangen. Wanneer je een muntstuk van 1 euro in de bandengroeven steekt en het gouden randje van de munt is zichtbaar, dan is de profieldiepte minder dan 3 millimeter en zijn je banden aan vervanging toe. Ook is het raadzaam je auto niet te zwaar te beladen en op te letten voor scherpe randen.

