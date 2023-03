Waarom worden stillere banden niet verplicht?

VRAAG & ANTWOORD Hebben elektri­sche auto’s echt andere banden nodig?

‘Ik zie de laatste tijd steeds vaker reclame voor banden voor elektrische auto’s’, aldus lezer Macro Tom in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Is daar echt een andere band voor nodig of is dit een marketingverhaal? Ik kan mij hooguit voorstellen dat het om een band gaat die meer gewicht aankan.’