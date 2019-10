Wanneer komt er meer eenheid in die milieuzones?

Het is inderdaad een chaos die automobilisten telkens weer in verwarring brengt. Gelukkig komt er volgend jaar in Nederland landelijke regelgeving voor milieuzones. Gemeentebesturen hebben vanaf 1 januari nog slechts de keuze uit twee soorten zones. De ene zone betreft een verbod voor dieselauto’s ouder dan het jaar 2000. De andere zone sluit dieselauto’s van voor 2005 uit. Helaas worden deze twee zones alleen in Nederland gehanteerd. In het buitenland kun je straks alsnog een ander soort zone tegenkomen, met alle onduidelijkheid van dien. Helemaal ingewikkeld is het met de milieustickers die auto’s in sommige buitenlandse steden óók moeten hebben.