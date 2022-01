‘Wanneer mag je de claxon van de auto gebruiken?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Claxonneren omdat een automobilist niet in de gaten heeft dat het verkeerslicht op groen staat: ik heb nooit gehoord dat iemand daar een boete voor kreeg. Soms is het gewoon even nodig om te toeteren en daar is de claxon ook voor bedoeld. Als een auto claxonneert om duidelijk te maken dat hij vergrendeld is, mag dat, want uiteindelijk is dit ook als waarschuwing bedoeld. Bij luid claxonneren als groet of protest ligt het anders.’