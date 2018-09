Wat houdt WLTP precies in?

Elk nieuw type auto moet sinds 1 september de verplichte uitlaatgasmeting WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) ondergaan. Het resultaat is natuurlijk interessant met oog op het milieu, maar ook omdat op basis hiervan de autobelasting wordt bepaald. Bovendien kom je hiermee tevens de verbruikscijfers te weten. De oude NEDC-testprocedure vond uitsluitend op de rollenbank plaats en de eisen (rijsnelheden etc.) weken in de loop der jaren steeds meer af van wat mensen doorgaans met hun auto in de praktijk doen. Bij de WLTP-procedure wordt niet alleen in het laboratorium, maar ook in de praktijk op de openbare weg getest. Deze test moet anderhalf tot twee uur duren, waarvan 34 procent plaatsvindt in stadsverkeer, 33 procent op provinciale wegen en 33 procent op de snelweg.