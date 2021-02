Waterstof hoort niet in auto's, vindt de hoogste baas van Volkswagen

Herbert Diess, de CEO van de Volkswagen Group, vindt het onzin om auto's op waterstof te laten rijden. Die technologie hoef je bij de auto's van zijn merken niet te verwachten, benadrukt hij. En zo is Diess het blijkbaar eens met topman Elon Musk van Tesla die het Engelse woord fuel cell (brandstofcel) maar al te graag verandert in ‘fool cell’.

Waterstof wordt door een aantal autofabrikanten nog wél gezien als een interessante energiebron voor personenauto’s. Zo heeft bijvoorbeeld Hyundai nog altijd de Nexo in het aanbod en wil het zelfs aan het einde van dit decennium 700.000 brandstocelauto’s per jaar bouwen. Toyota gelooft er ook al jaren heilig in en presenteerde onlangs de tweede generatie van de Mirai. Bovendien wil wil Toyota zich in Europa richten op waterstof als energiebron voor bijvoorbeeld taxivloten rond ‘waterstof-hubs’.

‘Duur, inefficiënt, lastig’

Maar bij de Volkswagen Group kijken ze daar heel anders tegenaan. Audi-topman Markus Duesmann sprak onlangs nog uit dat Audi er niet aan denkt. Hij krijgt nu in niet te misverstane woorden bijval van zijn baas, Herbert Diess. De topman van Volkswagen Group stelt op Twitter dat waterstof zeker interessant is, maar niet voor auto’s: ,,Het wordt tijd dat politici de wetenschap omarmen: waterstof is nodig voor de staal-, chemische- en luchtvaartindustrie. Je moet het niet in auto’s stoppen. Het is veel te duur, inefficiënt en langzaam en lastig te distribueren en transporteren. Er komen bij ons geen waterstofauto’s aan”, aldus Diess heel stellig.

De topman is juist blij met het voorstel dat de Europese autobrancheorganisatie ACEA heeft gedaan aan de EU. Dat voorstel behelst een miljoen publieke laadpalen per 2024 en is ingediend na uitvoerig overleg met de aangesloten autofabrikanten, milieuorganisaties en consumentengroepen. ,,Autofabrikanten, consumenten en milieubewegingen zijn het erover eens: elektrische mobiliteit is de juiste weg in het aanpakken van klimaatverandering,” aldus Diess. Volgens hem wil men in 2029 uitkomen op 3 miljoen publieke laadpalen in de Europese Unie.

Consumenten wél enthousiast

Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van KNAC en Bovag dat consumenten waterstof nog wel zien zitten als interessante energiebron voor auto’s. Naar aanleiding hiervan sprak AutoWeek toen met enkele autofabrikanten, wetenschappers en andere deskundigen. Hieruit rolde een beeld dat de uitspraak van Diess grotendeels onderstreept; onder meer PSA, Nissan en Mercedes-Benz zien waterstof ook vooral als iets interessants voor bijvoorbeeld zware industrie, maar niet zo zeer voor personenauto’s.

Toyota zei toen dat de brandstofcelauto niet zo zeer als een concurrent van een stekkerauto gezien moet worden: ,,Het is verkeerd om die twee als concurrenten te zien. Als we het CO2-probleem willen oplossen, moeten we meerdere technieken bij elkaar brengen. Wij geloven niet dat, zeker op dit moment, één technologie dé oplossing kan bieden. We moeten kijken naar verschillende markten, waarvan sommige nu al beschikken over heel groene energie.”

