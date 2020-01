Weer drie topmanagers VW aangeklaagd wegens dieselschandaal

De aanklacht kwam volgens Der Spiegel exact een uur nadat de VW Groep liet weten dat het nog nooit eerder zoveel auto's heeft verkocht als vorig jaar. Bijna elf miljoen voertuigen vonden een eigenaar. Maar de jubelstemming was even later compleet verdwenen toen de fabrikant werd ingehaald door zijn eigen verleden.



Het parket in Braunschweig kondigde aan dat ‘het strafrechtelijk onderzoek naar de zogenaamde diesel-affaire verderging’. Dat betekende onder meer een aanklacht tegen drie managers en drie medewerkers, die zich tussen 2006 en 2015 ‘schuldig hebben gemaakt aan fraude, valsheid in geschrifte en belastingontduiking’.