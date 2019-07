Weg met ingebouwde zonnepanelen draait uit op fiasco

Daimler duikt diep in het rood

24 juli Het Duitse autoconcern Daimler is in het tweede kwartaal van dit jaar diep in de rode cijfers gedoken als gevolg van tegenvallende autoverkopen. Het nettoverlies kwam uit op 1,2 miljard euro vergeleken met een winst van 1,8 miljard in dezelfde periode vorig jaar, maakte het moederbedrijf van Mercedes-Benz bekend.