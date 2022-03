Wekenlange wachtlijst bij ombouwgarage: mensen laten benzineauto ombouwen voor goedkoper gas

Extreme auto make-over rukt op: Rico Verhoeven en Justin Kluivert deden het al

Steeds meer bedrijven kunnen auto’s geheel naar persoonlijke voorkeur aankleden en uitrusten. Rico Verhoeven, Justin Kluivert en DJ La Fuente lieten hun bolides al uitgebreid verbouwen. Remklauwen met je logo of je eigen hoofd op je stuur? ‘In principe is bijna alles mogelijk.’ Maar dan moet je wel het geld er voor (over) hebben.

24 maart