Wellness bij de wc-pot van het tankstation: vogelgeluiden, zen-beleving en meteen je BMI meten

In de superdeluxe toiletruimte raken bezoekers zo weinig mogelijk aan. Het betalen van de entree, gebruik van zeep of kraan of het doorspoelen van het toilet of urinoir: er komt geen hand aan te pas. Bij Total Aurora in Leiderdorp (A4) wordt in de wc ook een gratis gezondheidscheck geïntroduceerd – een slimme weegschaal meet in minder dan twee minuten belangrijke lichaamsparameters als gewicht, lengte, BMI, bloeddruk en zuurstofsaturatie. Interactieve spiegels informeren de bezoekers tijdens het handenwassen over files en het weerbericht, maar laten ook aanbiedingen uit de shop zien. Groene en rode led-lampjes maken duidelijk of een toilet bezet is. En het bedrijf belooft continu controle en onderhoud, om de kwaliteit hoog te houden.

Minder getankt

Er wordt de laatste jaren steeds minder getankt bij tankstations. Auto's zijn zuiniger of rijden elektrisch en daardoor zijn de shop, horeca en toiletten voor tankstations steeds belangrijker als bron van inkomsten. Tijdens de coronacrisis blijkt het tankstation ook nog eens een van de weinige plekken met een openbaar toilet.

,,De tankstationmarkt is enorm aan het veranderen. Niet in de laatste plaats vanwege de opkomst van nieuwe energiebronnen en de veranderende verwachtingen van gasten bij het bezoeken van een tankstation,‘’ zegt Geert Houbrechts, directeur Retail van Total. ,,We zien dat hygiëne, veiligheid en duurzaamheid steeds belangrijker worden. Om aan de gewijzigde verwachtingen te voldoen zijn innovatie en duurzame, technologische oplossingen belangrijke pijlers.”

Het nieuwe toiletconcept is het resultaat van een samenwerking met het bedrijf One Hundred Restrooms. ,,De ‘wow-factor’ creeëren in toiletruimtes, daar gaat het ons om”, zegt Mariellle Romeijn, mede-oprichter van One Hundred Restrooms. Het innovatieve concept wordt dit jaar bij drie snelwegvestigingen van Total in Nederland geïmplementeerd: de tankstations Aurora in Leiderdorp (A4), Oudenhorst in Woudenberg (A12) en Oudegein in Nieuwegein (A2). Leiderdorp heeft op 5 maart de primeur.